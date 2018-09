später lesen NATUR Eifelverein wandert nach Rhens Teilen

Der Eifelverein startet am Sonntag, 23. September, zur sechsten Etappe des Rheinburgenweges von Bad Salzig nach Rhens über 16 Kilometer. Wanderführer Klaus Müller erwartet die Teilnehmer um 8.30 Uhr am Forum Daun, um in Fahrgemeinschaften nach Bad Salzig zu fahren.