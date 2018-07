Ein Dorf, ein Team, ein Auto

Beim Eifel Rallye Festival wird an die Niederstadtfelder Motorsport-Tradition angeknüpft. Der Ort schickt ein eigenes Auto ins Rennen.

Das gab es noch nie beim Eifel Rallye Festival (ERF): Ein ganzes Dorf baut ein Auto auf und zwei Piloten mit Rennerfahrung aus dem Ort werden es am Wochenende auf den Wertungsprüfungen durch die Vulkaneifel pilotieren. Das Ganze eingedenk eines großen historischen Namens.

Wenn einer Gemeinde der Name „Motorsport-verrückt“ gebührt, dann ist es Niederstadtfeld. Das Risselberg-Rennen von Niederstadtfeld in Richtung Üdersdorf machte den Namen der Gemeinde in den 1970er und 1980er Jahren bekannt und begründete den Ruf des Ortes als Motorsport-„Mekka“ in der Vulkaneifel. Doch dabei ist es nicht geblieben. Die Erinnerung an die Gene der Vergangenheit schlummerte nur. Und sie wurde wieder wach.

„Dass die Wertungsprüfung Risselberg mit Rundkurs und Ortsdurchfahrt in diesem Jahr so gefahren werden kann, ist ein Verdienst der Menschen im Ort“, sagt Organisationsleiter Otmar Anschütz, Vorsitzender des Motorsportclubs Daun. „Die Niederstadtfelder kamen mit einem komplett ausgearbeiteten Konzept zu uns als Veranstalter. Bei diesem Engagement wundert es nicht, dass von den rund 450 Bewohnern nun sage und schreibe 157 Personen aktiv in das Geschehen rund um das Festival eingebunden sind.“

Dabei blieb es nicht und das ist vor allem auch ein Verdienst von Dirk Broschek. Der 41-Jährige ist Fahr- und Taktiktrainer für polizeiliche Spezialeinheiten und behördlichen Personenschutz.

Er dreht auch Stunts für Fernsehserien wie „Cobra 11“ und „Tatort“. „Wir wollten, dass unsere Kinder hier aufwachsen“, sagt Broschek, dessen Familie ein Jagdhaus in der Nähe von Niederstadtfeld besaß, in das er mit seiner Ehefrau Monique und den Kindern öfter zu Wochenend-Ausflügen kam. Als dann im Ort ein Haus zum Verkauf anstand, schlugen die Broscheks im vergangenen Jahr zu und sind seitdem Bürger der Gemeinde.

„Super aufgenommen“, fühlten sie sich und so entstand dann auch die Idee, dass das Dorf mit seiner großen Motorsport-Vergangenheit mit einem eigenen Fahrzeug am ERF teilnehmen könnte.

„Die Strecke führt quasi direkt bei uns an der Haustür vorbei“, sagt Broschek, der den nach den Richtlinien des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) aufgebauten, 27 Jahre alten BMW 320 i, gemeinsam mit seinem Co.-Piloten Kevin Horten im Reigen der Rallye-Weltelite der vergangenen Jahrzehnte pilotieren wird.

Broschek, der dreimal an der berühmten Mille Miglia teilnahm, entstammt einer Rennfahrer-Familie. Großvater Albert Ernst fuhr Bugatti und Mercedes SSK, bestritt das Eifelrennen 1932 auf dem kurz zuvor eröffneten Nürburgring.

Broscheks Großonkel ist Rudolf Caracciola, der 1927 das Eröffnungsrennen auf der neuen Eifel-Rennstrecke gewann und einer der bedeutendsten deutschen Rennfahrer überhaupt ist. „Wir haben das Auto komplett entkernt und dann aufgebaut“, schildert Broschek, wie es zu dem Einsatz des Fahrzeugs am kommenden Wochenende kam.

Doch bei der einen Vorstellung am Wochenende soll es nicht bleiben. Das Rallyeteam Niederstadtfeld und das „Dorfauto“ sollen auch in Zukunft den Namen der Motorsport-verrückten Gemeinde weitertragen.

Wie, darüber macht man sich im Ort allerdings (noch) keine Gedanken. Zunächst einmal heißt es gemeinsam feiern und genießen, wenn beim ERF das „Dorfauto“ mit dem eigenen Fahrerteam durch den Ort braust.