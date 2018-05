Ein Flohmarkt auf dem Bahnhofsgelände in Daun findet am Samstag und Sonntag, 12./13. Mai, statt.

(red) Ein Flohmarkt auf dem Bahnhofsgelände in Daun findet am Samstag und Sonntag, 12./13. Mai, statt. Der Markt ist jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Eisenbahnfreunde Vulkaneifel zeigen zudem am Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr wieder ihre Modellanlage im Bahnhofsgebäude.