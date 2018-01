50 Jahre im Dienst für die Gemeinde

. Seit über 50 Jahren baut Hermann Pauls in der Pfarrkirche St. Sebastian in Niederstadtfeld die Krippe auf. In einem Gottesdienstes dankte Pastor Ludwig Hoffmann und der Pfarrgemeinderat Hermann Pauls für seine Arbeit. Der Dank wurde mit der Hoffnung verbunden, dass Pauls auch in den nächsten Jahren mit dem Aufbau der Krippe den Kirchenraum bereichert und ein Lächeln in die Gesichter von Jung und Alt zaubern wird. Das Bild zeigt Hermann Pauls (links) mit Ludwig Hoffmann und Mitgliedern des Pfarrgemeinderates. Foto: privat