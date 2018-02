später lesen Natur Wanderung: Die Geschichte der Maare Teilen

(red) Ein fantastischer Ausblick in ein Dorf im Maar und ein Einblick in deren Entstehung wird den Teilnehmern einer Wanderung am Samstag, 17. Februar, ab 13.30 Uhr geboten. Treffpunkt ist am Meerfelder Maar, Parkplatz am Sportplatz. Geschaffen wurde das Meerfelder Maar vor rund 80 000 Jahren durch eine riesige Wasserdampfexplosion. Der etwa 25 Hektar große See ist 18 Meter tief. Große Stauden der geschützten weißen Seerose säumen das Ufer. Haubentaucher haben hier eines ihrer seltenen Refugien. Nach einem Gang zum Lieblingsplatz des Gästeführers führt die Wanderung hinauf zum Landesblick (516 Meter). Mit einer fantastischen Aussicht auf die Vulkane der Mosenberggruppe geht es hinüber Richtung Deudesfeld mit Blick auf den Tephraauswurf des Meerfelder Maares. Nach vielen Aussichten über die Vulkaneifellandschaft führt die Tour wieder hinab nach Meerfeld.