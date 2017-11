später lesen Einbrecher dringen in Wohnhaus ein Teilen

Daun (red) Einbrecher sind zwischen Samstag, 25. November, 16 Uhr, und Sonntag, 26. November, 3.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Dauner Friedensstraße eingedrungen. Zuvor hatten sie laut Polizei ein Fenster an der Rückseite des Hauses eingeschlagen.