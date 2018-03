später lesen Kriminalität Unbekannte dringen in Haus ein Teilen

(red) Schränke, Kommoden und Schubladen haben unbekannte Täter durchwühlt, nachdem sie in ein Haus in der Schweizstraße in Daun eingedrungen waren. Wie die Polizei mitteilt, müssen sie in den letzten Tagen eingebrochen sein, nachdem sie eine Glasscheibe einer Balkontüre im hinteren Bereich des Hauses, das von einem weitläufigen Grundstück umgeben ist, eingeschlagen hatten. Laut Polizei haben sie sämtlich Räume betreten. Noch ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde, da die Hausebesitzer noch im Urlaub sind. Auch über den entstandenen Schaden macht die Polizei noch keine genauen Angaben.