(red) In der Nacht auf Freitag ist nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun ein Mann, be(ver)kleidet mit einer bayrischen Tracht (Lederhose und blau-weiß-kariertes Hemd), in ein Restaurant in der Lindenstraße in Daun eingebrochen. Dabei habe er die Glaseinfassung der Nebeneingangstür und die Wandverkleidung zerstört. Gestohlen wurde offenbar nichts, der Täter habe aber seine Kleidung (siehe Foto) und eine Packung JPS-Zigaretten zurückgelassen.