(red) Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 6.10 und 17.40 Uhr vergeblich versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Gartenstraßen aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der massiven Eingangstür und ließen bald von ihrem Vorhaben ab. Sie verließen anschließend unerkannt den Tatort. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260.