(red) Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Bürogebäude in der Hauptstraße in Mehren eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude eindringen. Ein in der Nähe, auf dem Parkplatz vor der Kirche, abgestellter Wagen könnte laut Polizei von den Tätern benutzt worden sein.