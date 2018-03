später lesen Polizei Einbrecher stehlen Werkzeuge Teilen

(red) Unbekannte sind in während der vergangenen vier Wochen laut Polizei, in eine Lagerhalle in der Leopoldstraße eingebrochen und haben unter anderem hochwertiges Werkzeug gestohlen. Der äter gelangte in das Innere der Halle, indem er das Garagentor mit Gewalt nach außen aufzog.