Eine lange Tradition wird gepflegt

Das alte Köhlerhandwerk wird in Kirsbach hochgehalten. Alois Königs hat dort noch einen Ofen in Betrieb. Von Bernd Schlimpen

In Kirsbach in der Verbandsgemeinde Kelberg findet sich noch eine Köhler-Familie, die die Holzkohlenherstellung heute als Hobby betreibt. Das alte Handwerk hat sich in der Familie Königs seit drei Generationen vererbt, aber die früher übliche Technik, die Holzkohle in Erdmeilern zu erzeugen, wird nicht mehr übernommen.

Angefangen hat alles mit Josef Königs, der in Boos (heute Verbandsgemeinde Vordereifel) im Staatswald beschäftigt war. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg schickte man ihn zu einem Lehrgang für das Köhlerhandwerk. Später übersiedelten die Eltern des heutigen Köhlers Alois Königs nach Kirsbach, wo sie Anfang der 1950er Jahre drei Brennöfen aus Ziegelsteinen und Lehm bauten.

Die Ziegelsteine halten die Wärme besser und sorgen dafür, dass sich diese gleichmäßiger im Innern des Holzstapels verteilt. Alois Königs Vater Josef starb relativ früh, seine Frau führte den Betrieb mit einem Mitarbeiter und Familienmitgliedern weiter. 1978 übernahm Alois Königs die Köhlerei zusammen mit einen landwirtschaftlichen Hof. Bis 1984 war er hauptberuflich Köhler und Bauer. Dann verließen die Kühe den Stall, und Königs arbeitete als KFZ-Meister.

Er hat heute nur noch einen Ofen in Betrieb, der mit Buchenholzscheiten von etwa einem Meter Länge „gefüttert“ wird, handwerkliche Kniffe, die der Kirsbacher sich von seinen Köhler-Vorfahren abgeschaut hat. Die Scheite werden im Ofen aufgestellt, der vollgepackt wird, wobei die Reste vom letzten Brennen für das Zugrohr im Ofen verwendet werden, Vier Kamine sind in einen Hang zur besseren Isolierung eingebaut.

Der gemauerte Ofen glüht bei 300 bis 400 Grad vor sich hin, und er brennt mit Sauerstoffmangel, wie es notwendig ist, um etwa vier Kubikmeter Buchenholz in Holzkohle zu verwandeln. Der Ofen brennt dabei etwa drei Tage und muss zwei Tage abkühlen, damit er geleert werden kann.

Die Kunst des Köhlerhandwerks besteht darin, das Holz richtig zu schichten und den Schwelprozess gezielt zu steuern. Diese Arbeit wird nur im Sommer erledigt, und die fertige Holzkohle wird in Zehn-Kilo-Säcke verbrauchsfertig verpackt. „Es ist eine schmutzige, anstrengende Arbeit“, sagt Königs, was aber für ihn und seine Frau kein Grund ist, nicht weiter an seinem seltenen Hobby festzuhalten.