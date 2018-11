Einladung zur Buchausstellung

(red) Das Team der Bücherei St. Martin lädt zur Buchausstellung 14. bis 18. November im Pfarrheim ein. Präsentiert werden neue Romane und Hörbücher, Sachliteratur, Jugend- und Kinderbücher, Spiele, Kalender und Geschenkartikel.

Die Ausleihe und Anmeldung in der Bücherei ist auch am Sonntag möglich. Alle Medien können auch bestellt werden. Am Sonntag, 18. November erhalten die Teilnehmer des Lese-Sommers ihre Urkunden. Die Öffnungszeiten der Austellung: Mittwoch, 14. November, 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 15. November, 10 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr, Freitag, 16. November, 15 bis 17 Uhr, Samstag, 17. November, 10 bis 12 Uhr, Sonntag, 18. November, 14 bis 18 Uhr mit Bücherei-Café.