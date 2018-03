später lesen Soziales Spendenlauf am Samstag für den Verein Nestwärme Teilen

(red) Jeder, der laufen, walken oder wandern kann, ist für Samstag, 27. Januar, in die Laufschule „Schritt für Schritt“ in Ellscheid (Landkreis Vulkaneifel) eingeladen. Zugunsten des Vereins Nestwärme in Trier ist ein Benefizlauf für Groß und Klein angesagt. Jeder Teilnehmer sucht sich einen Sponsor wie Freunde, Bekannte oder Eltern. Diese verpflichten sich, fü jede Runde einen bestimmten Geldbetrag zu spenden.