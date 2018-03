Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen anderen Bereichen des Energiesparens beantworten Berater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Gespräch.

Die Beratung ist kostenlos und an wechselnden Orten: Nach Gerolstein kommt der Energieberater am Donnerstag, 11. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr in die Verbandsgemeindeverwaltung, Kyllweg 1. Anmeldung unter Telefon 06591/13-214.

In Daun findet die Sprechstunde am Donnerstag, 25. Januar, von 14.15 bis 17.15 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung im Sitzungsraum 105, Leopoldstraße 29, statt. Anmeldung unter Telefon 06592/939-314.