Erinnern an eine Musik-Legende

(red) Roland Helm widmet sein musikalisches Schaffen dem weltbekannten kanadischen Liedermacher Leonhard Cohen. Der Saarbrücker Musiker spielt mit seiner Band am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Forum ORUM DAUN, ein rund zweistündiges Leonard-Cohen-Tribute-Konzert.

Schwerpunkt sind die Klassiker der frühen Alben Cohens (1969 bis 1971), aber auch Hits späterer Jahre wie „Hallelujah“ oder „First we take Manhattan“, „Suzanne“ oder „Like a bird on the wire“, „Lover, Lover, Lover“ oder auch „Who by fire“.

Roland Helm und seine Mitstreiter sind nach eigenen Angaben derzeit die einzige komplett besetzte Band, die Cohens Musik so präsentiert wie der legendäre Songpoet zum Schluss seiner Konzerte: neben Gitarre instrumentiert mit Geige, Kontrabass, Schlagzeug und Keyboards.

Tickets sind bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im Forum Daun (Telefon 06592/951313) für 23 Euro erhältlich.