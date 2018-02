später lesen Freizeit Erlebnisfreizeit in Niedersachsen Teilen

(red) Die Jugendpflege Daun bietet in den Sommerferien für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren eine Ferienfreizeit an. Vom 2. bis 8. Juli geht es nach Maschen in Niedersachsen. Untergebracht sind die Teilnehmer in einem Selbstversorgerhaus. Es gibt es die Möglichkeit, Hamburg und den Heidepark Soltau zu erleben. Schwimmen, Grillen, Nachtwandern und andere Abenteuer warten auf die Jugendlichen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 210 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Eintritte.