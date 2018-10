später lesen Kriminalität Ermittlungen nach Partystreit Teilen

(red) Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun ist es in der Nacht auf Samstag (1.15 Uhr) während einer Geburtstagsfeier am Tennisplatz in Kaperich in der Verbandsgemeinde Kelberg zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden zum Streit gekommen.