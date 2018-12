später lesen Infrastruktur Erneut hohe Auszeichnung für Schalkenmehren FOTO: TV / Markus Kuhn FOTO: TV / Markus Kuhn Teilen

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Freitag den Sonderpreis Innenentwicklung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ an Schalkenmehren überreicht. „Mit dem Preis werden vorbildliche Initiativen und Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung der Dörfer ausgezeichnet“, so Lewentz.