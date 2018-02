Erster Flohmarkt für Gärtner und Imker in Demerath

Welcher Gartenbesitzer kennt das nicht: zu viele Stauden und Sträucher, zu viele liebevoll gezogene Kräuter und Pflanzen sowie ein voller Schuppen mit Gartengeräten, -büchern und -dekoration. Gleichzeitig sind viele Hobbygärtner immer auf der Suche nach neuen Pflanzen und Schmuckgegenständen für ihre Grundstücke.

Am Sonntag, 22. April, ist in Demerath zwischen 11 und 17 Uhr ein Pflanzenflohmarkt. Er bietet die Gelegenheit, alles rund ums Thema Garten zu tauschen, zu verschenken oder zu verkaufen und sich den ein oder anderen Tipp bei anderen Besuchern zu holen. Der erste Garten- und Pflanzenflohmarkt findet am Gemeindehaus statt. Hier können die Kinder auf dem Spielplatz toben oder sich als Nachwuchsgärtner in der kleinen Gartenecke betätigen.

Für Essen und Trinken ist auf dem Marktgelände in Demerath gesorgt.

Wer an dem Pflanzen- und Gartenflohmarkt als Aussteller teilnehmen möchte, kann sich kostenfrei bei Andrea Meyfarth anmelden per E-Mail an ameyfarth@web.de oder unter Telefon 06573/8764080 (abends). Wichtig ist, anzugeben, welcher Platz für den eigenen Stand benötigt wird.

Mitmachen können alle Hobbygärtner, keine professionellen Händler. Tische und Stühle für den Stand sollten Teilnehmer selbst mitbringen. Der Aufbau ist von 9 bis 11 Uhr.

Es können auch Hobbyimker als Aussteller teilnehmen. Ein Anmeldeformular gibt es unter www.demerath-eifel.de unter dem Punkt „Aktuelles – Pflanzen- und Gartenflohmarkt“.