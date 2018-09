„Es muss ein Schlussstrich gezogen werden“

Grüne legen Resolutionsentwurf vor

Auch der Kreistag Vulkaneifel beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montag (Beginn der öffentlichen Sitzung im Kreishaus in Daun um 15.15 Uhr) wieder mit dem Dauerbrenner Zukunft des Gesteinsabbau in der Vulkaneifel.

Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne hat einen Text für eine gemeinsame Resolution des Kreistags vorgelegt. Überschrift: „„Keine neuen Gesteinsabbauflächen in der Vulkaneifel!“ Darin heißt es unter anderem: „Beim Tourismus und der Mineralwasserproduktion sind die Arbeitsplätze um ein vielfaches höher als beim Gesteinsabbau. Der Umsatz der Mineralwasser- und Tourismusbranche liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, beim Gesteinsabbau hingegen im niedrigen einstelligen Millionenbereich.“

Deshalb solle der Kreistag beschließen, dass es keine Ausweisung von neuen Gesteinsabbauflächen für die Zeit, in der der neue Raumordnungsplan (zehn bis 15 Jahre) gilt, gibt. Zudem sollen keine möglichen Abbauflächen mit Vorrang oder Vorbehalt ausgewiesen werden. Begründung: „Nach eigenem Bekunden der Abbau-Unternehmen reichen die bis heute genehmigten Abbauflächen für die nächsten drei Jahrzehnte“, heißt es im Entwurf.

Allerdings ist nicht davon auszugehen reichen, dass am kommenden Montag über die Resolution abgestimmt wird, denn die SPD-Kreistagsfraktion hat bereits kundgetan, dass sie das derzeit nicht für angebracht hält. „Unser Antrag bleibt auf der Tagesordnung, denn diskutiert werden soll trotzdem über dieses Thema. Aber wir beharren nicht auf eine Abstimmung“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Dietmar Johnen. „Wir werden die Resolution dann für die Kreistagssitzung im Dezember wieder auf die Tagesordnung bringen.“