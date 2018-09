später lesen Weiterbildung Excel-Kurs startet am Wochenende Teilen

Es gibt noch freie Plätze für einen Excel-Kurs im Technologie- und Gründerzentrum in Nerdlen-Kradenbach, der am Samstag, 29. September, startet und von 10 bis 13.15 geht. Weitere Termine sind an den Samstagen, 13. und 27. Oktober.