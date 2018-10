später lesen Natur Expertin referiert über Insektensterben FOTO: obs / SWR - Südwestrundfunk FOTO: obs / SWR - Südwestrundfunk Teilen

(red) Das Thema „Insektensterben“ ist ein großes Problem, das jeden betrifft und in den kommenden Jahren noch viel Aufmerksamkeit fordern wird. Am Dienstag, 16. Oktober, wird die bekannte Gartenexpertin Heike Boomgaarden einen Vortrag im Kurhaus in Manderscheid halten, um für das Thema zu sensibilisieren.