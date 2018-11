später lesen SCHULE Fachoberschule bietet Schnuppertag Teilen

Die Drei-Maare-Realschule plus weist auf das Schnupperangebot ihrer Fachoberschule für Gesundheit und Soziales hin: Am Mittwoch, 12. Dezember, können Interessierte sich selbst ein Bild machen und an einem Schultag in der FOS teilnehmen.