Gefangen im Internet

Eine Fachtagung am Median-Klinik-Standort Daun hat sich mit Internetsucht und ihrer Behandlung beschäftigt. Kevin D. ist hier zurzeit in Therapie. Er erzählt seine Geschichte. Von Brigitte Bettscheider

Ja, er sei etwas nervös, sagt Kevin D. dem Trierischen Volksfreund. Immerhin hat der 28-Jährige sich bereit erklärt, unserer Zeitung seine Geschichte zu erzählen.

Aber es ist auch so, dass sich an diesem Nachmittag entscheiden soll, ob er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird – für einen Ausbildungsplatz als Tierpfleger in München.

„Das wäre die Krönung“, meint Kevin D. mit Blick darauf, dass er auch die vor vier Monaten begonnene Therapie in Daun als sehr hilfreich empfindet.

„Es war zuletzt der reinste Horror“, bringt er sein Leben auf den Nenner, bevor er sich vor etwa einem Jahr in München an die „Arche“ wandte, einen Verein zur Suizidprävention und zur Hilfe in Lebenskrisen. Ein ungemein schwerer Schritt sei es gewesen, „in die Gänge zu kommen“ und sich Hilfe zu holen, erinnert er sich.

Dabei hatte Kevin D. nach dem Abitur, dem Zivildienst und einem Freiwilligen Sozialen Jahr zunächst durchaus eine gute Perspektive.

Aus seinem kleinen Heimatort im Saarland ging er nach München, wo sein Vater lebt. Er begann das Studium der Biologie. Brach jedoch nach dem ersten Semester ab. „Ich fühlte mich völlig überfordert“, erklärt er.

Allerdings gestaltete sich dann die Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem Aushilfsjob als „schwierig bis katastrophal“.

Kevin D. wurde depressiv und versuchte sich das Leben zu nehmen. Er kam wieder auf die Beine, und seine Situation stabilisierte sich vorübergehend, als er eine Stelle als Bürohelfer fand.

Doch gleichzeitig begann damit das nächste Dilemma. Denn sowohl seinen Bürojob als auch seine Freizeit verbrachte er nun überwiegend am Computer. „Wenn ich ausging, tat mir das Alleinsein weh, und zuhause frustrierte es mich, dass ich trotz der Kontakte übers Internet einsam war“, beschreibt er seine Situation. Und sagt: „Ich bin für sechs bis acht Stunden am Tag regelrecht im Internet versumpft.“

Heute meint Kevin D., dass es sein Glück war, sich an die „Arche“ zu wenden, von dort an das „Blaue Kreuz“ – eine christliche Organisation zur Selbsthilfe bei Suchterkrankungen – vermittelt zu werden und sich für eine Psychotherapie an der Median Klinik in Daun zu entscheiden. Hier ist die Psychologin Friederike Treudt seine Bezugstherapeutin. Hier erhält er Ergo-, Sport-, Einzel- und Gruppentherapie.

Er lernt zu verstehen, warum sich die Krankheit Internetsucht bei ihm entwickelt hat. „Mein Selbstwertgefühl war am Boden“, erklärt Kevin D., der in Daun in sozialen Kompetenzen, Bewältigungsstrategien und im Selbstwertaufbau therapiert und trainiert wird.

Seit kurzem absolviert er ein Praktikum bei den Westeifel Werken Gerolstein.

Und dann kommt tatsächlich der eingangs erwähnte ersehnte Telefonanruf: Kevin D. wird zum Gespräch und zum zweitägigen Probearbeiten nach München eingeladen.