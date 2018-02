(red) Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich leicht verletzt, als er am Donnerstag um 15.35 Uhr in Oberelz gegen ein Gartenmäuerchen und eine Garagenwand stieß. Laut Polizei war der Mann auf der Hauptstraße in Richtung Lirstal unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Am Auto, der Garage und dem Mäuerchen entstand Sachschaden.