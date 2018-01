Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.55 Uhr ein braunes Mini Cabriolet beschädigt.

Das Auto stand laut Angaben der Polizei Daun in der Leopoldstraße, im Bereich der Verbandsgemeindeverwaltung (VGV). Der Täter stieß mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel des parkenden Cabriolets. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich bemerkte eine Frau, die in der Nähe einen Brief einwarf, den Vorfall.

Hinweise an die Polizei Daun: Telefon 06592/96260.