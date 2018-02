später lesen Polizei Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Eine 37-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag um 21.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 64, Schalkenmehren in Richtung Gemünden leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie in Höhe der Einfahrt zur Jugendherberge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war rückwärts in den rechten Straßengraben geschleudert.