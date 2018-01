Fast ein Viertel Briefwähler bei Bürgermeisterwahl

Der erste Arbeitstag von Werner Klöckner nach mehrwöchiger Auszeit wegen seines Schlaganfalls im November fiel am Montag kurz aus: Er hat lediglich mit Büroleiter Arnold Schneider der Grund- und Realschule plus in Gillenfeld einen Besuch abgestattet. Am Dienstag war Klöckner gar nicht im Dienst. Büroleiter Schneider sagt: „Es ist genau richtig, dass er es langsam angehen lässt. Die gesamte Mannschaft im Rathaus unterstützt dies nach Kräften.“