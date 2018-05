FDP hat neuen Ortsverband Kylltal

Partei reagiert auf den Zusammenschluss der drei Verbandsgemeinden.

(red/sts) Am 1. Januar geht die neue Verbandsgemeinde Gerolstein – gebildet aus den derzeitigen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll – an den Start. Der Zusammenschluss beschäftigt nicht nur die Verwaltungen, sondern auch die Parteien. So hat der FDP-Kreisverband Vulkaneifel laut einer Pressemitteilung als „Antwort auf die kommunale Verwaltungsreform“ mit den Mitgliedern aus den drei Verbandsgemeinden den neuen Ortsverband Kylltal gegründet. Vorsitzende ist Gudrun Will (Gerolstein), die von Sven Walla (Hillesheim) und Guido Häp (Obere Kyll) vertreten wird. „Wir möchten den zukünftigen Weg, den wir als vereinte Verbandsgemeinde gehen werden, mitlenken und gestalten.“, erklärt Gudrun Will, die derzeit im Gerolsteiner Stadtrat aktiv ist.