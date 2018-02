Ferienfreizeit für Jugendliche

Für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren bietet die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun eine Ferienfreizeit vom 2. bis 8. Juli im Natur-Freunde-Haus in Maschen in Niedersachsen an. Untergebracht sind die Jugendlichen einem Selbstversorgerhaus mitten im Grünen. Bei dieser Ferienfreizeit gibt es die Möglichkeit, Hamburg zu entdecken und den Heidepark Soltau zu erleben. Schwimmen, Grillen, Nachtwandern und andere spannende Abenteuer sind geplant. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 210 EUR. Unterkunft, Verpflegung und Eintritte sind hierin bereits enthalten. Anmeldung und Infos bis spätestens 19. Februar, unter Telefon 06592/939-204 oder E-Mail sophie.hammes@vgv.daun.de