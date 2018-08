Fest verankert in der Eifel, unterwegs in der ganzen Welt

Wechsel an der Spitze einer der größten Arbeitgeber in der Vulkaneifel: Auf Dirk Wingenter folgt Antonios Vonofakos als Geschäftsführer von BD Rowa in Kelberg. Von Angelika Koch

Viele Jahre war er das Gesicht von BD Rowa: Dirk Wingenter. Seit 2006 war er Geschäftsführer in Kelberg, nun verlässt er das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger ist einer, der auch schon ein paar Jahre Eifel auf dem Buckel hat: der seit 2015 im Unternehmen tätige Marketing-Direktor Antonios Vonofakos.

Dirk Wingenter will mehr Zeit für seine Familie und die kommende Auszeit genießen, wie er verlautbaren lässt. Und er ist froh, dass sein Nachfolger als Geschäftsführer seine Visionen fortsetzen wird.

Doch was bedeuten diese „Visionen“ ganz handfest? „Wir wollen unseren Partnern, den Apotheken, nicht nur Kommissionierungsautomaten liefern. Wir wollen ihnen auf ganzer Linie zu produktiverem Arbeiten verhelfen“, schildert Vonofakos das Ziel, das angesichts verschärften Wettbewerbs durch den Versandhandel geboten erscheint. „Eine modernere Kundenansprache heißt konkret, dass mit unseren Lösungen – etwa Touch-Bildschirme mit Zusatzinfos über die Medikamente – verstärkt Endverbraucher angesprochen werden können, die sehr internetaffin sind.“

Digitalisierung und Automatisierung sind die Felder, auf denen Vonofakos auch künftig den Schwerpunkt setzen will. Mit Technologie für die individuelle Verblisterung – der Patient bekommt speziell auf seinen Bedarf hin zusammengestellte Medikamentenpackungen – wird ein weiteres Rowa-Standbein gestärkt.

„Das ist vor allem in der Pflegeversorgung und bei chronisch Erkrankten, die mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen müssen, ein Megatrend.“ Das entsprechende neue Produkt, Rowa-Dose, gehe in diesem Jahr in Serie.

Nicht alle Rowa-Technologien konnten die Klippen des deutschen Gesundheitssystems umschiffen. „Unser Automat Visavia, mit dem Patienten rund um die Uhr und unabhängig von bestimmten Öffnungszeiten auch rezeptpflichtige Medikamente holen können, war in Deutschland seiner Zeit voraus. Aber das System ist in anderen Ländern schon erfolgreich am Markt“, sagt Vonofakos.

Zwar bleibt Deutschland ein wichtiger Heimatmarkt, aber die Zeichen stehen nicht zuletzt dank starker internationaler Ausrichtung auf Wachstum. Noch in diesem Jahr beginnt der Bau eines neuen, 6200 Quadratmeter umfassenden Gebäudes hinter dem bereits bestehenden.

Im Sommer übernächsten Jahres soll hier die gesamte Entwicklungsabteilung mit hundert Beschäftigten einziehen, ein großer Showroom, Cafeteria und Kapazität für weitere Expansion entstehen.

Das derzeit heiß diskutierte Thema der Strafzölle oder anderer Handelshemmnisse lösen in Kelberg keine Angst aus. „Wir exportieren 80 Prozent ins europäische Ausland, auch Australien und China sind gute Standbeine. Unser USA-Geschäft steckt sowieso noch in den Kinderschuhen, aber wir glauben an den dortigen Markt und unsere Chancen.“

Die Mentalität der US-Amerikaner ist Vonofakos vertraut: Er studierte in den Vereinigten Staaten Wirtschaftswissenschaften.

Der Erhalt des familiären „Rowa-Feelings“, wie er das Betriebsklima nennt, ist ihm am Standort Kelberg mit seinen 400 Beschäftigten aus einem ganz besonderen Grund wichtig: „Wir suchen immer geeignete und motivierte Fachkräfte, am liebsten aus der Region.“

Besonders angesprochen werden Rückkehrer oder Familiengründer, die in der Eifel eine Lebensperspektive für sich wollen. „Wir sind sehr daran interessiert, uns mit anderen Unternehmen, die dasselbe Thema verfolgen, zu vernetzen.“

