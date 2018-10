später lesen Daun Finanzausschuss spricht über ersten Nachtragsetat Teilen

Ein Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat für den ersten Nachtragshaushalt 2018 steht im Mittelpunkt der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG Daun am Mittwoch, 7. November, ab 18 Uhr im Rathaus in Daun.