Den Haushalt online einsehen

Die Verwaltung des Kreises Vulkaneifel geht mit dem interaktiven Haushaltsplan neue Wege, um den Bürgern den Etat in übersichtlicher und unkomplizierter Darstellung zugänglich zu machen.

(red) Der Haushaltsplan des Landkreises Vulkaneifel ist nicht nur ein umfangreiches Zahlenwerk, sondern er beschreibt detailliert alle Aufgaben und Leistungen, die von der Kreisverwaltung erbracht werden. Im Etat stecken letztendlich auch die Ziele und Vorhaben, die für den Kreis wichtig sind und die die Lebensqualität vor Ort sichern sollen.

Daher geht die Kreisverwaltung mit dem interaktiven Haushaltsplan neue Wege, um den Bürgern den Kreishaushalt in übersichtlicher und unkomplizierter Darstellung zugänglich zu machen. So hat ab sofort jeder die Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Kreises zu verschaffen. „Der Kreishaushalt war auch bisher öffentlich zugänglich und auf unserer Internetseite einsehbar. Aber der mehrere hundert Seiten umfassende Plan ist nicht mehr zeitgemäß und erschlägt einen nahezu beim Durchblättern“, sagt Landrat Heinz-Peter Thiel.

Dank des nun mit der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) eingeführten Etats ändert sich dies zukünftig: Der interaktive Haushalt bietet einen besseren Einblick in die Kreisfinanzen und ist damit allgemein verständlich und für alle zugänglich. Mit wenigen Mausklicks hat man ab sofort die Möglichkeit, sich einfach und nachvollziehbar einen schnellen und umfassenden Überblick über einzelne Teilhaushalte oder Produkte zu verschaffen. Bereichert wird die Darstellung durch Grafiken und Diagramme. Anhand von Ampelfarben und Pfeilen werden kurzfristige Entwicklungen und langfristige Trends markiert. Es lassen sich Auswertungen auswählen und Vergleichs- und Basisdaten sind abrufbar. Thiel: „Die Bürger interessieren sich zunehmend für die Entwicklung vor Ort und auch dafür, was mit öffentlichen Geldern passiert. Um am politischen Geschehen teilhaben zu können, müssen sie die Möglichkeit haben, einfach und verständlich an Informationen zu kommen. Mit dem interaktiven Haushalt ist es möglich, sich umfassend einen Einblick über die Kreis-Finanzen zu verschaffen.“

Der interaktive Haushalt des Landkreises Vulkaneifel ist unter www.vulkaneifel.de einsehbar. Ebenfalls dort eingestellt ist ein Handbuch, in dem die wesentlichen Funktionen des interaktiven Haushalts erklärt werden.