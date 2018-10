später lesen Kirche Firmbewerber im Gefängnis FOTO: TV / Cindy Dietz FOTO: TV / Cindy Dietz Teilen

Twittern

Teilen



(red) „Am Anfang war ich etwas nervös, aber dann lockerte sich alles…“, so ein 15-jähriger Firmbewerber der Pfarreiengemeinschaft Daun. Im Rahmen der Firmvorbereitung nahm er mit fünf anderen Jungs am Workshop „Weltmeisterlich“ von youngcaritas Westeifel teil: Gemeinsam mit Strafgefangenen wurde in der Jugendstrafanstalt Wittlich Fußball gespielt.