Keine Scheu vor neuen Medien

Fit im Umgang mit Tablets und Smartphones: Sorgende Gemeinschaft Gillenfeld nimmt an wissenschaftlicher Studie teil.

Die sorgende Gemeinschaft Gillenfeld hat in Zusammenarbeit mit dem Verein Bürger für Bürger seit dem vergangenen Jahr Senioren fit gemacht im Umgang mit Tablets und Smartphones.

So hat beispielsweise Andrea Becker in den wöchentlichen Treffen die Hürden im Umgang mit der aktuellen Technik abgebaut. Nun chatten und telefonieren die Kursteilnehmer über Whatsapp und andere soziale Medien miteinander. Der Koordinierungsstelle der Gemeinschaft ist es gelungen, diese Gruppe an der Studie des Fraunhofer-Instituts „STuDi – Sicheres Wohnen für Senioren“ zu beteiligen. Es ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung zur Unterstützung älterer Menschen.

Mit moderner Sensor- und Kommunikationstechnik in der Wohnung können Abweichungen vom gewohnten Tagesablauf oder Situationen der Hilflosigkeit schnell erkannt und Unterstützung schnell geleistet werden. Gerade für die medizinische und pflegerische Versorgung ist die Erkenntnis wichtig, dass die zunehmende Digitalisierung und das soziale Miteinander sich dabei gegenseitig stützen können und nicht im Widerspruch zueinander stehen.

Mit „STuDi“ soll nun die Voraussetzung für eine flächendeckende Umsetzung in ein professionelles altersgerechtes Assistenzsystem für eine dauerhafte Nutzung geschaffen werden.

Es sollen weitere Regionen in Rheinland-Pfalz erschlossen und technische Verbesserungen sowie pflege- und gesundheitsbezogene Beratungskonzepte integriert werden. Vor Kurzem stellte Projektleiter Christoph Biegel die Studie den Teilnehmern in Gillenfeld vor.

Mittlerweile hat er die Systeme (Router, Tablet und Sensoren) bei den einzelnen Teilnehmern eingerichtet. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Schlifter und Kerstin Schmitz (Leiterin der Koordinierungsstelle) nutzten die Gelegenheit und informierten sich über die Funktionen des Systems.