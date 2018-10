später lesen VEREINE Flohmarkt für die Villa Kunterbunt Teilen

(red) „Trödeln für den guten Zweck:“ Der Ladies’ Circle 43 Vulkaneifel veranstaltet am Sonntag, 28. Oktober, einen Flohmarkt zugunsten der Villa Kunterbunt in Trier im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags vor der Post in Daun (Lindenstraße).Verkauft werden insbesondere (Kinder-)Bekleidung, Taschen, Bücher, gut erhaltenes Spielzeug sowie Haushalts- und Dekorationsartikel.