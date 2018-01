(red) Seit August 2017 wird der Jugendraum in Üdersdorf von den örtlichen Jugendlichen genutzt. Der Raum war im Vorfeld von den jungen Leuten gestaltet worden. Frühzeitig kam der Wunsch auf, den Raum durch den Einbau einer Küchenzeile aufzuwerten. Durch Spenden von Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen hielten sich die Kosten für die Gemeinde in einem überschaubaren Rahmen.Der Verein zur Förderung der Jugendarbeit in der Vulkaneifel überreichte 600 Euro an die Jugendlichen. Luise Lanser vom Verein betonte, dass damit der Ankauf der Küchenzeile unterstützt werde. Altmeier bedankte sich beim Verein zur Förderung der Jugendarbeit für die Unterstützung. ⇥Foto: Ortsgemeinde