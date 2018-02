später lesen Polizei Frau auf Toilette: Handtasche weg Teilen

(mh) Einer 52-jährigen Frau wurde am Samstag, gegen 14.20, die Handtasche gestohlen. Sie war in einer Bäckerei in der Trierer Straße, ging kurz zur Kundentoilette und ließ ihre Tasche auf dem Tisch liegen. Als sie wieder zurückkam, war ihre Tasche weg. Zum Täter konnte sie keine Angaben machen.