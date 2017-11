später lesen Frau schlägt mit Glasflasche zu Teilen

Daun (red) Eine 36-Jährige hat am Sonntag, 20.50 Uhr, ihrem Lebensgefährten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war das alkoholisierte Paar in einer Wohnung in der Mehrener Straße in Streit geraten.