Auf in die Badesaison: Das Naturfreibad Gemündener Maar, der Bootsverleih und der Kiosk starten am Freitag, 25. Mai, in die Freibadsaison. Bei gutem Wetter ist das Bad dann täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In dieser Zeit ist das Laurentiusbad Daun an den Wochenenden geschlossen.

