Führung durch Ausgrabungen in Prüm

Prüm (red) Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Regionalverband Eifel, bietet eine Führung mit Markus Thiel vom Rheinischen Landesmuseum Trier durch die aktuellen Ausgrabungen vor der ehemaligen Abtei Prüm an. Treffpunkt ist am Freitag, 1. Dezember, 14 Uhr, vor der Basilika in Prüm.