später lesen Geburtsstation Geburtshilfe-Aus: Besondere Aktion der Kirchengemeinde Teilen

Twittern

Teilen



(sts) Nachdem sich in einer spontanen Aktion am vergangenen Sonntag vor und in der Nikolaus-Kirche in Daun eine Gruppe von Menschen zum Erhalt der Geburtenstation Daun eingefunden und zum Gebet zusammengeschlossen hat, ist der Wunsch aufgekommen, weiterhin in diesem Anliegen geistliche Unterstützung zu erhalten.