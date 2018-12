(red) Noch war nicht das große Finale mit dem Weihnachtsliederpotpourri verklungen, arrangiert und am Flügel begleitet von Peter Michaelis und der Sopranistin Anne Marthen aus Rengen, da waren sich alle Besucher des überfüllten Forums in Daun einig, dass die vorweihnachtliche Besinnungsfeier des Dauner Eifelvereins äußerst gelungen war.

Seit genau 40 Jahren gestaltet und organisiert Alois Mayer aus Daun diese Feier „Warten auf Weihnacht“. Pflege heimatlichen Brauchtums, Dichtung in hochdeutsch und Dialekt, Meditation und Besinnung standen im Vordergrund. Sehr viel Beifall erhielten mehrere Auftritte des Kinderchores Ohrwurm aus Deudesfeld (Foto). Unter Leitung von Linda und Meike Elsen trugen die fünfzehn Kinder im Grundschulalter, die bereits 2003 in Mainz mit Rolf Zuckowski auftraten, neuartige und erfrischende Advents- und Weihnachtslieder vor. Aber auch der Nachwuchs des Dauner Eifelvereins wusste zu begeistern. Die achtjährige Alexa Stricker trug am Flügel ein Werk von Franz Schubert vor. Ihr elfjähriger Bruder Max zeigte sein Können am Akkordeon. Beeindruckend auch der anschauliche Lichtbildervortrag von Alois Mayer über das Thema „Krippe und Kreuz“, unter anderem auch am Beispiel des sehenswerten Steinrelief über dem Eingang der Kirche zu Salm.

⇥Foto: Alfred Bauer