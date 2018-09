Gemeinsam durch tolle Natur laufen

(mh) Deutschlands schönster Wanderweg des Jahres 2015 wird wieder zur Naturlaufstrecke: Der 10. Gerolsteiner Eifelsteig-Lauf lockt am Sonntag, 23. September, wieder zahlreiche Lauf- und Naturfreunde an.

Bei den Läufen (über 8 und 12 Kilometer) geht es zumeist über herrliche und schmale Pfade vom Steinbruch in Kerpen/Berndorf zum Ziel im Bolsdorfer Tälchen in Hillesheim. Der Kinderlauf über einen sowie der Jugend- und Jedermannlauf über vier Kilometer sind komplett im Bolsdorfer Tälchen. Alle Läufe werden gleichzeitig um 10 Uhr gestartet. Mehr als 50 Streckenposten sowie bis zu vier Verpflegungsstationen auf der Strecke sorgen für beste Bedingungen. Zwischen dem Startbereich in Kerpen und dem Ziel in Hillesheim werden ein kostenloser Gepäcktransfer sowie Shuttlebusse eingerichtet. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Infos und Anmeldung unter www.gerolsteiner-eifelsteiglauf.de

⇥Foto: Holger Teusch