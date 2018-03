Gemeinsam essen in Niederstadtfeld

(red) Auf Initiative der Weggemeinschaft Vulkaneifel gibt es in Niederstadtfeld ein neues Angebot: gemeinsam Mittagessen. Geplant ist, zukünftig einmal pro Monat ein Mittagessen anzubieten. Die Essensausgabe ist in der Gemeindehalle, jeweils von 12 bis 12.30 Uhr. Los geht es an Aschermittwoch, 14. Februar. Es gibt Hering mit Pellkartoffeln und Salat. Die Anmeldung ist bis 6. Februar erforderlich . Am Dienstag, 27. Februar, gibt es Sauerkraut, Kassler und Kartoffelpüree (Anmeldung bis 18. Februar), am Dienstag, 13. März, Rösti-Blumenkohl-Auflauf, Salat und Pudding (Anmeldung bis 4. März)und am Dienstag, 27.März (Anmeldung bis 18. März) Jäger- oder Zigeunerschnitzel, Pommes, Salat und Pudding. Der Preis für das Essen inklusive kalter nichtalkoholischer Getränke beträgt 4,50 Euro. Die Anmeldung läuft ausschließlich über den Ortsbürgermeister. Bei jedem Essen liegt eine Liste aus, in der man sich für den nächsten Termin eintragen kann. Kontakt: Günter Horten, Telefon 06596/900706.