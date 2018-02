Gerichte in einem Topf zubereiten

Wenn es schnell gehen muss, bieten sich Rezepte aus einem Topf an. Das sogenannte One-Pot-Cooking punktet auch mit geringem Geschirrverbrauch. Ein Vortrag mit Kostproben zeigt verschiedene Möglichkeiten: Vom Brotaufstrich bis hin zum Partytopf und Nachtisch. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro für Mitglieder des Landfrauenverbands und 8 Euro für Nichtmitglieder. Die Kosten für die Lebensmittel ligen bei 3 Euro. Kursleiterin ist die Ernährungswissenschaftlerin Birgit Leuschen-Meis. Der Kurs ist in Hinterweiler im Gemeindehaus am Donnerstag, 1.März, um 19 Uhr. Anmeldung bis Montag, 26. Februar, an Birgit Berlingen unter Telefon 06595/92070. In Leudersdorf im Gemeindehaus findet der Vortrag am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr statt. Interessenten sollen sich bis Freitag, 2. März, bei Elisabeth Leiff unter 02696/649 anmelden. In Gefell im Gemeindehaus wird am Donnerstag, 8.März, ab 19 Uhr gekocht. Anmeldungen nimmt bis Montag, 5. März, Helga Wagner unter Telefon 02692/564 entgegen.