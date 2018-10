Gerolstein: Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein Mini ist auf einem Parkplatz in Gerolstein beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

(red) Ein Mini ist auf dem Parkplatz des Baumarkts in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein am Mittwoch beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Die Besitzerin des Wagen stellte das Auto gegen 11.15 Uhr dort ab. Als sie zurück kam, stellte sie Schäden an der Beifahrerseite fest. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug fuhr vermutlich zu dicht an dem abgestellten Mini vorbei. Der Verursacher ist geflüchtet. Hinweise an die Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260.