Daun (red) Ein Gesprächsabend zum Thema „Die Landwirtschaft in unserer Industriegesellschaft – Auswirkungen und Alternativen“ wird am Mittwoch, 14. November, um 19 Uhr im Goldenen Fäßchen in Daun, veranstaltet.