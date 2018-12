später lesen Daun Zukunft des Gesteinabbaus: Der Dialog soll weiter gehen Teilen

(red) In der Diskussion um die Zukunft des Gesteinsabbaus in der Vulkaneifel hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung auf eine gemeinsame Resolution verständigt. Er will den sogenannten Lösungsdialog zur Rohstoffsicherung in der Vulkaneifel fortsetzen.